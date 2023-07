D3 Sláva zvídavosti! Zkus to! II

Zvídavost je nejen klíčem k úspěchu, ale otevírá také dveře novým možnostem. Vláďa s Otou budou zkoušet, objevovat, učit se, a co na to orchestr a dirigent? Stačí přijít, přidat se a znovu slavit, tentokrát zvídavost.

Michal Sedláček – Vláďa

Jakub Burýšek – Ota

Lenka Jaborská – scénář, režie

Janáčkova filharmonie Ostrava

Stanislav Vavřínek – dirigent

Zkus to! Zjisti si to! Zvědavý Vláďa chce všechno zkusit. Ota je velice zkoumavý typ a rád objevuje nové věci a učí se jim. Co ale hledá dirigent? A zkusí něco nového orchestr? Zkuste to a přijďte oslavit vše, co lze dokázat díky zvídavosti.