B2 Colli hraje Schumanna

Na jedné straně ostravský debut německého dirigenta Christopha Altstaedta, na druhé italský klavírista Federico Colli, který si ostravské publikum získal opakovaně. A s nimi koncert koncertů a zpověď duše, která dodnes okouzluje svou dramatičností a krásou.

Robert Schumann

Koncert pro klavír a orchestr a moll op. 54

Jean Sibelius

Symfonie č. 2 D dur op. 43

Federico Colli – klavír

Janáčkova filharmonie Ostrava

Christoph Altstaedt – dirigent

Slibnou kariéru klavírního virtuosa Robertu Schumannovi zmařilo zranění pravé ruky, proto vstoupil do hudebních dějin jako talentovaný skladatel a bystrý hudební kritik. Vznik jeho Klavírního koncertu je spojen s milostným vztahem s mladičkou geniální klavíristkou Clarou Wieckovou, která se o několik let později stala skladatelovou manželkou. Schumann původně zamýšlel kompozici jednovětého díla, na žádost manželky ale koncert v roce 1845 rozšířil do třívěté podoby. V jejím podání slavila skladba mimořádný úspěch a dodnes je „koncertem koncertů“ na žebříčku světové hudební literatury.

„Má Druhá symfonie je zpovědí duše,“ uvedl o svém díle finský skladatel Jean Sibelius v jednom z dopisů. Finské publikum přesto už při premiéře pochopilo tuto symfonii jako vyjádření boje o nezávislost na Rusku. Přispělo k tomu nejen grandiózní beethovenovské finále celého díla, ale také načasování. Kompozice vznikla v letech 1901–1902, bezprostředně po úspěšném provedení Sibeliovy nacionálně laděné symfonické básně Finlandia. Druhá symfonie je strhujícím dílem, které se řadí mezi nejpopulárnější skladatelovy kompozice a dodnes okouzluje posluchače svou dramatičností a krásou.

Koncert bude ostravským debutem německého dirigenta Christopha Altstaedta, po jeho boku potom vystoupí přední italský klavírista Federico Colli, který si naopak ostravské publikum již několikrát podmanil.