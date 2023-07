Harry Boyle + Anomie v Hudebním Bazaru!

Harry Boyle v Hudebním Bazaru!

Čtyřčlenná ostravská rocková kapela hrající vlastní tvorbu s prvky mnoha jiných žánrů. Jsme otevřeni jakémukoliv hudebnímu nápadu, ale klademe důraz na pohodovost, melodičnost a vtip. Při tvorbě se snažíme dávat prostor každému z nás, a tak se v hudbě snoubí melodické kytary, hutná basa, tvrdé bicí a v neposlední řadě obsažné české texty.

Co je to PANDAcore

Původně jsme chtěli hrát jednoduchý punk, ale zjistili jsme, že ho neumíme složit tak, abychom byli s výsledkem spokojeni. (Nejen*) proto jsme si náš styl interně pojmenovali PANDAcore (Punk AND Alternative) – dalo by se tedy říct, že je to takový nepovedený punk.

*Taky máme rádi pandy!