The Wiped Weeks v Hudebním Bazaru /indies, post, british/

Zveme Vás na koncert ostravské indie rockové kapely The Wiped Weeks, který proběhne v pátek 14/7/2023 v HUDEBNÍM BAZARU v Ostravě. Při této příležitosti kapela pokřtí své druhé EP - When The Spring Comes, které můžete už nyní poslechnout na thewipedweeks.bandcamp.com. Vstupné je dobrovolné a celý koncert začne ve 20:30.

...bližší info o kapele naleznete na www.thewipedweeks.cz nebo bandzone.cz/thewipedweeks a thewipedweeks.bandcamp.com