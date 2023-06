_filmový dokument sleduje dva roky profesní dráhy pianisty Igora Levita

Německo, 2022, 118‘

Igor Levit je ve svých 34 letech ve světě klasické hudby naprosto výjimečným umělcem. Mladý rebel, který se u klavíru mění ve zkušeného hudebníka s vyzrálou duší. V devíti letech přišel do Německa jako židovský přistěhovalec ruského původu. Mít svůj názor a veřejně ho projevovat pro něj nebyla volba, ale strategie přežití, kterou uplatňuje ve svém životě i ve své hudbě. Film Igor Levit: Beze strachu sleduje umělce v průběhu dvou let, kdy zkoumá svůj „život po Beethovenovi“, kdy hledá další výzvu, svou uměleckou identitu. Sledujeme, jak Levit nahrává nové skladby, jsme svědky jeho intenzivního ponoření do hudby, vidíme, jak spolupracuje s dirigenty, orchestry a předními nahrávacími studii a s jakou vřelostí ho přijímá publikum. A pak udeří covid. Levit, který si nasmlouval více než 100 koncertů po celém světě, aby pak sledoval, jak se jeden po druhém ruší, je mezi prvními, kdo se na novou situaci adaptuje, a na instagramu a twitteru vytvoří hudební záchrannou linku mezi sebou a svou komunitou. Během tohoto procesu nalézá novou svobodu, vzdálenou od omezení, která diktují turné, vydavatelství a marketing. (Film Europe)



Režie: Regina Schilling

Scénář: Regina Schilling

Kamera: Jule Katinka Cramer, Johann Feindt, Thomas Lee Keller (více)

Hrají: Igor Levit, Andreas Neubronner, Marina Abramović, Wolfgang Schäuble, Robert Habeck