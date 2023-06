Půlení prázdnin / Mothers Follow Chairs

_koncert blues – soulové skupiny a noční diskotéka



Blues - soulové skupina MOTHERS FOLLOW CHAIRS vznikla v roce 1999 a v roce 2000 se stala jedním z vítězů soutěžní přehlídky Blues Aperitiv. Od té doby jsme byli přizváni na mnoho akcí tohoto žánru. Blues Alive, International Blues Night, Evropské Jazzové Dny, Československý jazzový festival, Blues nad Bečvou, Jazz Goes To Town, Letní scéna Pod mostem, nebo např. i folkový festival Zahrada.

V zahraničí bluesové festivaly v Polsku - Rawa Mazowiecka, Suwałki, Kożuchów, Leszno, Sława, Przeworsk, Bolesławiec, zámek Kliczków, Blues Express a další, na Slovensku Bratislava Livin´ Blues festival, či Jazz & Blues Fest Levice.

Mimo "velká" pódia však rádi přijímáme pozvání do klubů a různých jiných "zemitějších" zařízení. Znají nás již návštěvníci občerstvoven, jakými jsou např. Akord, či Blues sklep v Praze, Stará Pekárna, Pivovarská restaurace v Brně, Černý Pavouk a Templ v Ostravě, Jazz Tibet Club, Ponorka, či Bounty v Olomouci, Golem, Loft 577 a Zelenáčova Šopa ve Zlíně, Highway 61 České Budějovice, či Aligátor v Bratislavě, Klikk Pub v Nových Zámkoch a také již nepřeberně klubů v Polsku.

V září 2007 jsme při příležitosti natáčení TV pořadu Blues ze Staré Pekárny pokřtili v pořadí druhé CD a v listopadu jsme natočili TV pořad Dobré ráno s ČT. CD bylo rovněž představeno v pořadu Rockle Českého rozhlasu Olomouc, v pořadu Rendez-vous v Českém rozhlasu Brno, či v pořadu Rádia Proglas. Ukázky z CD bylo možno také občas zaslechnout v jazzových pořadech na ČR3 Vltava, na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a v dalších rozhlasových pořadech.

Třetí CD s názvem All Night Long jsme natočili v srpnu 2016 a 21.10. 2016 bylo pokřtěno při příležitosti 10. výročí pořádání propagačních koncertů Československého jazzového festivalu - Jazz u piva 10 v Restauraci Pivovar. 7.11. 2016 bylo toto CD také představeno v živém vysílání pořadu Rockle Českého rozhlasu Olomouc.