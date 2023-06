Ráj: láska

_v tomto snímku nezapře režisér Ulrich Seidl svou touhu zkoumat lidskou intimitu

Rakousko, 2012, 120‘, 18+

Stárnoucí osamělá Teresa si užívá zaslouženou dovolenou v luxusním africkém letovisku. Běžný život se pro ni smrskl do péče o duševně postižené a výchovu dospívající dcery. Už od něj mnoho nečeká, rozhodně ne vzrušení a erotické opojení. Protřelá německá turistka, kterou potká na baru, ji však zasvětí do tajů tzv. sugar mamas. Mladí afričtí muži výměnou za finanční obnos předstírají milostnou náklonnost starším dámám. Jedná se o nepřiznanou prostituci i nevšední svazek na pomezí romantické hry a vypočítavého byznysu. Neúprosně sarkastický pozorovatel obnaženého lidství Ulrich Seidl provází Teresu poutí až na dno vášně a v příběhu jednoho sexuálního probuzení zachycuje patologický vztah prvního a třetího světa i prostou lidskou potřebu lásky; ráj, který nám je možná jednou provždy nedostupný, přesto se do něj stále svéhlavě dobýváme. (Artcam Films)



Režie: Ulrich Seidl

Scénář: Ulrich Seidl, Veronika Franz

Kamera: Edward Lachman, Wolfgang Thaler

Hrají: Margarete Tiesel, Inge Maux, Peter Kazungu, Maria Hofstätter, Melanie Lenz, Helen Brugat, David Nzinga, Dunja Sowinetz, Rolli, Gabriel Mwarua