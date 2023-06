_vernisáž výstavy fotografií Blanky Lamrové



Blanka Lamrová patří mezi významné české fotodokumentaristky, které na sebe upozornily již v 70. letech minulého století na výstavách Ženy s kamerou (Oľga Bleyová, Judita Csáderová, Milada Einhornová, Blanka Chocholová, Dana Kyndrová, Markéta Luskačová, Helena Pospíšilová, Magdalena Robinsonová, Marie Šechtlová ad.). Lamrová vytvořila řadu dokumentárních cyklů (Kladno, Strážnice, Zrcadla ad.). Nejrozsáhlejší pak je časosběrný dokument o železniční trati č. 270 (Track No. 270), kterému se autorka věnuje již 45 let. První snímky vznikly 1977, kdy Lamrová dokumentovala své cesty vlakem z Prahy domů do Litovle, kdy vystupovala na nádraží v Července. V doposud neukončeném časosběrném souboru zachytila v mnoha nearanžovaných situacích nejen dobové reálie a proměny kultury cestování vlakem, ale především normalizační atmosféru zrcadlící se ve výrazech cestujících.