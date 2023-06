COAL Castle 2023

3.ročník dvoudenního festivalu na Slezskoostravském hradě pod taktovkou promotéru, kteří stojí za COAL Electronic Music Festival, bude podobně jako v minulosti rozdělen do dvou dnů žánrově a nově bude program Day & Night, kdy venkovní denní program bude probíhat na hlavním nádvoří do půlnoci a následně se noční produkce přesune do velkého sálu s kapacitou 400 osob, kde bude probíhat až do ranních hodin, bary a posezení budou připravený ve venkovní části hradu i během noci. NEWS! Na celé ploše hlavního nádvoří již nebude štěrk, ale celá plocha bude zpevněná! V pátek se na COAL Castle ponesou hutné vibrace Drum&Bass. V sobotu si přijdou na své fanoušci Deep House & Techno music.

Návštěvníci se mohou těšit na nádherný areál hlavního nádvoří Slezskoostravského hradu, kvalitní ozvučení VOID Acoustic, světelnou show, občerstvení, bary a chillout zónu. COAL Events Team si za svou historii již vydobyl známku kvality a každoroční ohlasy jen potvrzují, že se pořadatelé snaží netradičně a kreativně obohacovat kulturní scénu v uhelném regionu.