_film, který sleduje transformační události na jednom výročním sjezdu / hrají T.Hanks, S. Johansson a další

USA, 2023, 104‘, 12+



Asteroid City by bylo zcela nezajímavým flekem na mapě, kdyby na něj před lety nedopadl meteorit, který tu vyhloubil dolík. Poblíž vzniklo svérázné městečko, které hostí pravidelná setkání výjimečných mladých lidí a jejich rodičů, kteří tu mají poměřit síly, pobavit se a ujistit se, že na tu genialitu nejsou sami. Vytržení ze všední reality zejména ocení relativně čerstvý vdovec se čtyřmi mimořádnými dětmi a tchánem, jenž mu dosud nepřišel na chuť. Podobně je na tom i filmová hvězda Midge Campbellová, jejíž geniální dcera má víc sebevědomí než ona. I další účastníci jsou svým způsobem velmi unikátní a do pouště dorazili s nadšením a touhou po dobrodružství. Už takováto sešlost by stačila k tomu, aby si Asteroid City zasloužilo zvýšenou pozornost. Na přední stránky všech světových periodik se městečko dostane díky „blízkému setkání třetího druhu“, k němuž dojde během akce. A než se zjistí, co se tu to vlastně stalo, musí tu všichni zůstat a chtě nechtě navazovat vztahy nejrůznější povahy. (CinemArt)

Režie: Wes Anderson

Scénář: Wes Anderson

Kamera: Robert D. Yeoman

Hudba: Alexandre Desplat

Hrají: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber