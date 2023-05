Pappa Mia!

_komedie o setkání dvou zcela odlišných světů – bohatých amerických snobů a italského imigranta

USA, 2023, 89‘, 12+



Sebastian je pozván na společný víkend k rodičům své snoubenky. Je tu ale jeden italský háček. Nemá totiž jinou možnost, než vzít na návštěvu do honosného sídla bohatých amerických snobů taky svého tátu. Italského imigranta, holiče z New Yorku, prostořekého obyčejného chlapíka klasického střihu, jenž se do moderní doby a do spořádané rodiny pracháčů ani trochu nehodí. Sebastian má strach z velké ostudy a moc dobře ví, proč. Z víkendu se stane souboj dvou zcela odlišných světů a ihned po příjezdu začne řetězec šílených situací a karambolů. (Bontonfilm)

Režie: Laura Terruso

Scénář: Austen Earl, Sebastian Maniscalco

Kamera: Rogier Stoffers

Hudba: Stephanie Economou

Hrají: Robert De Niro, Kim Cattrall, Leslie Bibb, Sebastian Maniscalco, Anders Holm, Brett Dier, David Rasche, Deborah Tucker, Michael Stuart