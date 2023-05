Dolnolhotský BAJK 2023

Soutěžní trať pro horská kola vede v mírném lesním terénu s techničtějšími výjezdy i sjezdy. Závod se pojede na 4 kola. Závodníci vystartují z areálu závodiště, pojedou 1,2 km až k soutěžnímu okruhu, kde ujedou 4 kola a pak zamíří do cíle. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE ● od 15 let - kadeti, junioři, muži, ženy ● děti od 6 – 14 let ● odrážedla do 5 let