Gregorian - Ostrava

Světově úspěšná skupina Gregorian opět přijíždí do Česka. Charismatičtí mniši se představí v rámci světového turné The Best of World Tour – Pure Chants. Jejich velkolepého návratu se fanoušci dočkají v prosinci letošního roku.

Dnes již legendární Gregorian definovali před více než dvaceti lety svůj žánr, v němž propojují známé světové hity pop a rock music se středověkými gregoriánskými chorály. Za jejich úspěchem stojí Frank Peterson, který spolupracuje s umělci jako Sarah Brightman, Andrea Bocelli, José Carreras, Placido Domingo, Tom Jones, Backstreet Boys nebo Marky Mark. Mezinárodní věhlas skupině přineslo hned první album s názvem Gregorian Masters of Chant vydané v roce 1999. Ani v současnosti neztratily jejich koncerty mystickou chrámovou atmosféru.