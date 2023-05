Srdečně zveme na promítání dokumentárního filmu Naše svoboda ve spolupráci s festivalem filmů Jeden svět a to ve středu 17.5.2023 v 10.00 hodin. Vstup zdarma Režie: Celina Escher Země původu: Švédsko, Salvador Rok výroby: 2020 Stopáž: 90 min. Teodora Vásquez byla obviněna, že záměrně porodila mrtvé dítě, a šla za to do vězení.

Roky za mřížemi ji nezlomí. Naopak odstartují její boj za práva dalších nespravedlivě trestaných žen v Salvadoru.