Dj BoBo v ostravě / Evolut3on Tour

DJ BOBO v Ostravě - EVOLUT3ON Open AIR ! Everybody, Somebody dance with me, There is a party ? Hosté: Michal David, Haddaway, Lunetic a další 12. 8. 2023 - Dolní Vítkovice Ostrava VSTUPENKY V PRODEJI LÍSTKY ZDE https://www.sixartticket.cz/dj-bobo#/ Tato událost se už několik měsíců těší obrovskému zájmu fanoušků! A nejenom fanoušků DJ BOBA, ale také devadesátkových hitů obecně. Toto bude neuvěřitelný Open Air koncert, na který si budete ještě dlouho vzpomínat! Přijďte se bavit s námi a zároveň se podívat na hudební legendy, které tento večer vystoupí.

Nezapomeňte si zakoupit vstupenky co nejdříve, protože tyto lístky se prodávají rychle! ?‍♀️ Golden circle (stání u pódia, vip vstup, wc, bar) - 1900,- + poplatky (pouze 1200ks) ▪️1. vlna (standard) - 1000,- -VYPRODÁNO ▪️2. vlna (standard) - 1150,- - V PRODEJI, ale už jen na chvíli! ▪️3. vlna (standard) - 1450,- + poplatky