Odpoledne s Baby clubem Paleček

Přijďte si užít zábavné odpoledne plné dovádění a her především pro děti ve věku do cca 4 let. Těšit se můžete například na stanoviště s úkoly, skákací hrad, malé divadélko nebo malování na obličej. Pro ty nejmenší bude připraven miminkovský koutek. Akce se koná na zahradě Hostince U Čendy v Bašce Hodoňovicích.