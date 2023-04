Brněnský písničkář / folk s popovými, rockovými i punkovými prvky.

Folk, pop, rock nebo snad punk? Brněnský písničkář a kytarista Dan Vertígo tvoří hudbu na hranici všech těchto žánrů a svým albem "Větrníky" si vytvořil charakteristický odkaz v domácí hudební scéně. Na koncertě čekejte smršť energických písní, improvizaci, živou komunikaci s publikem a i pár klidnějších písniček. Zda se opravdu jedná o zajímavou osobnost stojící za povšimnutí se můžete přijít přesvědčit na vlastní oči.

Dan Vertígo

*1988 zrozen na Moravě, aktuálně žiju v Praze, páč je tu všecko zadarmo.

Sólové koncerty hraju v podání akustická kytara, zpěv, perkuse. Na nahrávkách hraju na akordeon, klávesy, baskytaru, elektrickou kytaru a další drobnosti.

Kapelní koncert hráváme v obsazení bicí, basa, klávesy, kytara, vokály, saxofon.

V roce 2014 jsem vydal svoje první album SPODAŽEBUDOU.

V roce 2019 jsem vydal svoje druhé album #DNVRTG. To je se 16-ti stránkovým bookletem.

Natočil jsem pět videoklipů

Kapely, které mám rád a tedy mě do jisté míry mohly ovlivnit:

Traband, Vltava, Znouzectnost, Tata Bojs, Buty, Mňága a Žďorp, Psí Vojáci, Václav Koubek, Vypsaná Fixa, Wohnout, Už jsme doma, Karel Plíhal, Karel Kryl, Zuzana Navarová, Radůza, Prago Union, Chaozz, Zrní, Rest, MC Gey, Poletíme?, (...).

Ze zahraničních Radiohead, The Beatles, The Libertines, Blur, NOFX, Blink 182, Green Day, Sum 41, Offspring, RHCP, Pixies, Arcade Fire, Eminem, Bloodhound Gang, Foo Fighters, Nirvana, SKA-P, Dinosaur Jr (...).