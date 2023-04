Strážkyně paměti / Původ Slovanů a jejich dnešní role na Zemi

Přednáška a prezentace knihy RNDr. et Mgr. Hany Blochové.

Strážkyně paměti, Rosa de Sar

nakladatelství SAR Praha, duben 2023



V knize „Strážkyně paměti“ autorka popisuje osobní zkušenosti získané během

svých pozemských vtělení od počátku vývoje Země až do současnosti, jež si zvědomila načtením hologramu při návštěvě Velké pyramidy v Gíze. Na úpravách povrchu Země se pro její následné osídlení podíleli kosmičtí osadníci a za první obyvatele naší planety lze považovat čtyři rasy obřích humanoidů, na něž pak navázali mladší lidské rasy již se smíšeným genomem z dalších hvězdných ras. Existenci obrů na Zemi autorka knih dokládá různými způsoby, a to včetně hmotných nálezů zkamenělých koster obrů na našem území a jejich megalitických staveb, zaniklých zde katastroficky. Slované mají na tuto nejstarší pozemskou rasu prokazatelné vazby, a proto je lze označit i za nejstarší pozemské osadníky.

Autorka dále zdůrazňuje, že Země je živá bytost, jejíž vědomí od počátku udržuje „Bohyně Matka“ a její kněžky, jež kdysi strážily také živlové svatyně s podzemními krystaly, a takto harmonizovaly naši planetu a spolupodílely se i na jejím propojení s kosmem. Autorka ve své knize znovu objevuje a ukazuje cestu k živlovému posílení bytosti Země, zvané „cesta duhy“, a nabádá též k respektu k vědomí naší živé planety, jejímiž jsme „pozemskými dětmi“. Své poznatky v knize tlumočí v duchu odkazu našich moudrých předků, který je doslovně zaznamenán v kosmických knihovnách a stráží zde paměť lidstva, jehož dějiny jsou nyní očišťovány zpětným chodem do dávné minulosti, aby zde mohlo dojít k zakotvení a zažehnutí nové éry označované jako „zlatý věk“, který mají Slované jako nejstarší národ na Zemi nyní nastolit. Vše se děje podle prastarého scénáře, přijatého pro Zemi již na počátku jejího vývoje.



Rosa de Sar / Dr. Hana Blochová

Autorka knihy je absolventkou dějin výtvarného umění na Filosofické fakultě a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studovala také Technologii restaurování uměleckých děl na VŠCHT v Praze a výtvarnou kritiku na Filosofické fakultě v Brně. Aktivně se věnuje středověkému a starověkému umění, filosofii, hudbě a alchymii, založila a vede Karlštejnskou školu svobodných umění a působí i v oboru muzikoterapie. Jako zpěvačka a multi-instrumentalistka koncertně provozuje hlavně středověkou a alterantivní hudbu, natočila celkem deset autorských CD a dvě DVD. Napsala knihy Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše (2007), Mesiáš (2010), Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace (2011), Mysterium Karlštejna (2012) a Magisterium Karlštejna (2014).



Obsah přednášky a prezentace knihy:

- nejstarší osídlení Země a další civilizační vývoj (podmořské výzkumy zaniklých kontinentů, průzkumy zaniklých staveb vyspělých civilizací u nás, nálezy zkamenělých kosterních pozůstatků, zmínky z mladších písemných pramenů)

- původ Slovanů a vliv hvězdných národů (dva hlavní civilizační proudy osídlení Země z kosmu, hvězdné mýty a mytologie nejstarších národů uchovává zprávy o osidlování Země, časové kapsle a kosmické vlivy dnes)

- scénář původního projektu pro Zemi a role Slovanů v něm (příprava Země pro osídlení z kosmu, vytvoření krystalové mřížky a zakotvení vědomí Země i jejích prvních obyvatel, Slované jako vykonavatelé původního projektu)

- role Slovanů pro dějinný vývoj: vybrané kapitoly z naší historie (grálské rody na Velké Moravě a v Čechách, role Velehradu a Vyšehradu, Znojma a Prahy, znojemská rotunda a Karlštejn, Přemysl Otakar II., Karel IV. a templáři, husitské hnutí aj.)

- Země jako živá planeta a její vědomí (svatyně Bohyně Matky Země, kněžky Země a živlová harmonizace, posílení vědomí naší planety a lidstva, Země jako součást galaktického osídlení, kosmické knihovny a odkaz našich duchovních předků)

- proroctví, pověsti a mýty o roli Slovanů (Eddy, slovansko-árijské a indické védy, antické písemnosti, keltské a slovanské pověsti)

