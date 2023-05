Koncert kytarového oddělení opavské konzervatoře

V sólové a komorní hře vystoupí studenti Církevní konzervatoře Německého řadu.

Kytara má mnoho tváří. Jednu z nich nastavuje světu v populární a rockové hudbě, kde vytváří pro svou harmonickou univerzálnost naprostý základ každé kapely a uskupení. V klasické hudbě může být situace jen těžko odlišnější. Extrémní technická náročnost společně s limitovanou silou zvuku v porovnání s klavírem či houslemi staví klasickou kytaru tak trochu na druhou kolej zájmu publika i studentů. Ani v hudební historii nenajdeme mnoho kytarových skladatelů. Tyto nepříznivé podmínky pro studium klasické kytary ovšem pouze ukazují na její složitost, která vyžaduje k pochopení značnou dávku trpělivosti. Stojí to však za to. V rukou nadaného hráče neexistuje krásnější nástroj, který by v sobě jedním dechem dokázal pojmout celý orchestr a který obsáhne tak širokou škálu barev jako právě klasická kytara.

Ve svém programu se vám studenti hry na klasickou kytaru opavské konzervatoře pokusí předat kouzlo nástroje, který si z různých důvodů vybrali za svůj. Během večera se postupně představí Vladimír Arzt, Anna Amélie Doleželová, Kristýna Hoňková, Václav Hudeček, Martin Krajíček a Štěpán Matoušek. Uslyšíte jak kytarové skladby z epoch baroka, klasicismu a romantismu, tak i některé modernější kusy v sólovém a komorní provedení.