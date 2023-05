Jan a Miloš: Paměti dvou generací opavské rodiny Čeledových

Představení nové knihy o opavských obchodnících s čajem. S obsahem publikace a dalšími souvisejícími tématy se mohou zájemci blíže seznámit na besedě s autory. Během akce živě zazní písně z autorské tvorby Miloše Čeledy na motivy veršů Petra Bezruče.



Skladby:

_ Miloš Čeleda: Jen Jedenkrát

_ Miloš Čeleda: Červený květ

Interpreti:

_ Vojtěch Spurný, klavír

_ Vendula Vaníčková, soprán

Čeledovi. Kniha o opavských obchodnících s čajem

Jedním z posledních nakladatelských počinů Slezského zemského muzea je publikace představující osobnosti Jana a Miloše Čeledových. Jádrem publikace jsou edice memoárů otce Jana Čeledy, významného velkoobchodníka a protagonisty české národnostní emancipace ve Slezsku, a jeho syna Miloše, který se mimo vedení rodinné firmy prosadil též jako amatérský hudební skladatel a byl jednou z klíčových osobností českého divadla meziválečné Opavy.

Kniha je dílem historiků Ondřeje Haničáka a Jiřího Šíla a muzikoložky Markéty Haničákové, profesně činných v nakladatelské instituci, Zemském archivu a Slezské univerzitě v Opavě. Autoři publikace čtenářům prezentují dosud neznámé písemné a obrazové materiály, které jsou uchovávány jako pozůstalost rodiny Čeledových ve Slezském zemském muzeu. Prostřednictvím zpřístupněných vzpomínek obou členů rodiny Čeledových tak můžeme nahlédnout do myšlenkového světa představitelů nepočetné české elity v Opavě od sedmdesátých let devatenáctého století do poloviny století dvacátého.