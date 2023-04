Hvězdní Dirty Loops vystoupí na Jazz Open Ostrava

Oblíbený jazzový festival se opět vrací na ostravskou hudební scénu a zájem o něj je rok od roku stále větší. Díky podpoře Statutárního Města Ostrava a Moravskozslezského kraje se daří zvyšovat dramaturgickou, organizační i společenskou úroveň tohoto mezinárodního festivalu. Letos proběhne již 17. ročník a vrcholem bude již tradičně grand finále, které se uskuteční 22. června v unikátním prostředí Slezskoostravského hradu. Kromě běžných vstupenek mohou fanoušci i letos využít zvýhodněné celofestivalové vstupné a v nabídce jsou i VIP vstupenky.

„Po velkých hvězdách, tzv. headlinerech z minulých let, jakými byli např. Kenny Garrett Quartet, Billy Cobham Band, The Yelowjackets, Dave Weckl band a mnoho dalších se nám podařilo pro letošní ročník získat jednu z nejžhavějších hvězd současnosti – Dirty Loops ze Švédska“, upřesňuje ředitel festivalu Boris Urbánek a dodává: „Tato kapela se stala po svém založení v letech 2008-2014 naprostým fenoménem na kanálu You Tube. Poté si je vzal pod křídla guru světové hudby, americký producent Quincy Jones, který produkoval mimo jiné např. LP Thriller nebo Bad Michaela Jacksona. V roce 2014 vydali bestsellerové CD Loopifed, poté v roce 2020 album Phoenix a v roce 2021, společně s kytaristou Cory Wongem, CD Turbo. Dirty Loops dnes patří k nejžádanějším kapelám na světě. Na Jazz Open Ostrava vystoupí v rámci evropského turné, které čítá více než 13 zemí a posluchači i diváci se mohou těšit na skutečně mimořádný zážitek“. Další populární kapelou, která vystoupí na festivalovém grand finále je trio Next Movement ze Švýcarska a finálový večer zahájí mladá, česká formace NaOddBeat. Úvodní Groove Jam festivalu proběhne 7.června v klubu DOCK na Havlíčkově nábřeží. Dále 15. června dojde v DOCKU k uvedení do „Síně slávy letošního jubilanta, skladatele a pianisty Emila Viklického a 16. června proběhne ve Studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava koncert ostravské legendární kapely Boris Band Combination s hostem Jiřím Haladou. Více informací o programu, jednotlivých účinkujících najdete na https://www.jazzopen.cz/ Vstupenky lze pořídit na GoOut.cz.