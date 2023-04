Adam Ďurica

Mandolína, Neľutujem, Spolu, Naše hriechy nebo Zatancuj si so mnou! To vše jsou velké hity slovenského zpěváka Adama Ďurici, který se představí se svou kapelou na českých koncertech. Přijďte si vychutnat jedinečný zážitek - koncert jednoho z nejúspěšnějších slovenských zpěváků posledních let.