Vojta Violinist & Myrith

Zveme Vás na unikátní tanečně - hudební zážitek, na živý koncert originální Ethno, Keltské a Wolrd music.

A co nás čeká?

Vojta a Myrith společně tvoří duo mužsko-ženského dvojhlasu. Vojta je šumavský rodák, který procestoval svět. Při poslechu jeho hudby cítíte, že našel domov především ve svém srdci. Vojta používá looper a hraje na mnoho hudebních nástrojů, jako jsou housle, didgeridoo, buzuki, bansuri flétna, cajon a další perkuse. Spolu s Myrith, která svým hlasem rozezní naše srdce, můžete prostřednictvím jejich hudby vnímat hory, řeky, vzdálené cesty i letícího sokola nad lesem… Tato hudba vás roztančí i dojme…

Něco k minulosti

Než se spolu Vojta a Myrith potkali, byli už každý několik let na své vlastní hudební cestě. Vojta jakožto Vojta Violinist „One man band live looping orcherstra“ a Myrith jakožto součást hudebního dua „Živa“ a současně také v raných počátcích svého vlastního sólového vystupování. To, co je však spojilo dohromady, nebyla pouze láska k hudbě. Našli v sobě tolik zalíbení, že se rozhodli propojit své životy se vším všudy. Od té doby spolu hudebně vystupují ve všech těchto projektech. Myrith od prvního poslechu Vojtových skladeb cítila, že to je hudba jejího srdce. Proto se velice přirozeně prolnula s jeho hudbou a záhy začali vystupovat společně i na koncertech a hudebních lázních. V projektu Vojta Violinist tvoří teď už oba, v duchu Vojtových Ethno-Keltských-World music rytmů a melodií, obohacených o Myrithin ženský hlas, perkuse, její skladatelské cítění.

Máte se na co těšit.

Srdečně vás zveme!

Vojta s Myrith a tým Hudebního Bazaru