Štramberská desítka

Přihlášení: přihlášky zasílejte na e-mail: stramberska10@gmail.com, nejpozději do středy 24.5.2023, uveďte své jméno, ročník narození a název klubu/města. Možnost přihlášení i na místě v den závodu. Startovné: 150 Kč, uhraďte na účet 212663236/0600, variabilní symbol 10 nejpozději do 24.5.2023, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení závodníka. V den závodu platba při prezentaci. Občerstvení: v cíli čaj, proteinová tyčinka, minerálka, Štramberské uši Šatny, sprchy: v objektu tělocvičny(Sokolovny) Štramberk Délka tratě: 10 km, krosový terén s převahou silnice Upozornění: Část trasy se běží za silničního provozu. Každý závodník běží na vlastní nebezpečí!