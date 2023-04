KINO: Mia a já ve filmu

Dobrodružný film Německo, mládeži přístupný Mia jede na léto k dědečkovi, kde chce zapomenout na ztrátu rodičů. Svou kouzelnou knihu si samozřejmě vzala s sebou. Její magický náramek a zároveň portál do knihy se jednoho dne rozzáří a Mia je povolána do magického světa fantazie, elfů a jednorožců, do Centopie. Miu, její dávné i nové přátele a celý kouzelný barevný svět Centopie čeká dobrodružství, jako nikdy před tím. Na jednom vzdáleném ostrově se totiž objevil zlovolný Toxor, zloduch v podobě ropuchy, který znamená nebezpečí pro vše dobré.

Veselé okřídlené elfy proměňuje v armádu šedivých bezduchých otroků a s jejich pomocí chce celou Centopii ovládnout a vše hezké navždy zničit. Mia musí najít tři kouzelné kameny a také jedinečného bouřkového jednorožce, aby měla šanci Toxora zastavit a ve velké bitvě o osud Centopie porazit. Na své odvážné misi odhalí také legendu dávného hrdiny Centopie a jedno obrovské rodinné tajemství.