New Orleans Band v Hudebním Bazaru

Milí přátelé,

hrajeme pro Vás živě Classic Rock Revival, oblíbené rockové písně...

New Orleans není jen symbolem černošského jazzu a dixielandu, ale také kolébkou pravé rockové muziky. Té, která nás všechny silně ovlivnila.

Zpěvák Mario Taravella v tomto prostředí vyrostl a přenáší tuto atmosféru a originalitu na naše pódia za doprovodu zlínských muzikantů. Nečekejte stovky decibelů, ale spíše neobvyklé nástrojové obsazení s tradičním českým muzikantstvím a zápalem.

Neomezujeme se na jeden úzký hudební žánr, hrajeme to, co nás baví, co máme rádi my i Vy. Prvotní inspirací pro vznik skupiny bylo prostředí a atmosféra hudebních kaváren.