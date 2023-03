27. duben čtvrtek 19:00

Talk show Martiny Viktorie Kopecké

Boží cesty jsou nevyzpytatelné a nekonvenční farářka Martina Viktorie Kopecká o tom ví své. Valnou většinu jejího života se nezdálo, že bude aspirovat na službu v církvi a přesto je dnes výraznou postavou Církve čskoslovenské husitské. Jak vypadá život moderní farářky? Jaké jsou její zážitky ženy-kněze: od bohoslužeb až po setkání s papežem? Jaké to bylo protančit se až do finále pořadu Stardance? To vše a mnohem více se dozvíte v talkshow, která nese stejný název jako její autobiografická kniha Deník farářky.