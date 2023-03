The Bourbon Man - one man trash blues show

The Bourbon Man - trash blues show

The Bourbon Man je jednočlenná kapela hrající špinavé trash blues na 3strunnou doutníkovou kytaru a bicí. Uslyšíte historky o nějakých drincích, ženách a některých obvyklých věcech v bluesovém duchu. Čeká na vás atmosféra silného mixu benzínu a starého amerického lihovaru.

The Bourbon Man is a one man band playing dirty trash blues on 3 string cigar box guitar and drums. You will hear a stories about some drinks, his woman and some usual things in blues manner. Strong mix of gasoline and old american distillery waits for y'all!