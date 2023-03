Martin Straka: Monsieur Le Mans

V roce 2023 uplyne sto let od prvního závodu na legendárním okruhu, mystickém místě, snu, kde se odehrávají nesmrtelné příběhy, vítězství i smrt, a vznikají legendy světového motosportu. Zejména jsou to obrovské emoce! Tento poněkud lyrický popis není samoúčelný, snaží se o navození silné vibrace, která je neopakovatelně přítomná při závodech. Hluk motorů, napětí mezi lidmi, výkřiky, radost, zmar, únava, šok, šampaňské…

Le Mans, zásadní, 24hodinový závod, který patří vedle Grand Prix v Monaku a 500 mil v Indianapolisu do svaté trojice motoristických klání světa, Martin Straka komentuje už 18 let.

Jako uznávaný fotoreportér pro Reflex každoročně zachycuje nakažlivou energii multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Fotoaparátem dokumentuje i živé umění, mimo jiné baletní, divadelní i muzikálové inscenace a fotí také pro Galerii výtvarného umění v Ostravě. Například za poetické snímky zamrzlého vlaku při ledovce, jež před pár lety ochromila Česko, získal prestižní fotografickou cenu v Polsku.

Výstava představí vynikající fotografie v prostředí, které dotváří atmosféru stoletého závodu. Těšit se můžete na slavný Dunlope bridge, zvuky, kultovní film Le Mans se Steve McQueenem z roku 1971, Martinův hlas a mnoho dalšího...

Otevřeno:

Út - Ne: 10:00 - 18:00 hod.

