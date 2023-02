Mexiko, země opeřeného hada

_cestopis Petra Rotrekla

MILOVANÉ DÍTĚ VYPRAV DO SVĚTA NA ZKUŠENOU... japonské přísloví

A já k tomu dodávám – a sdílej s ním tu cestu i své zkušenosti. Je to skvělý prostředek hlubšího vzájemného poznání i společného sdílení vzrušujících i netradičních zážitků z objevování nových světů, které jsou v běžném všednodenním životě nepravděpodobné. A od poznání jiných světů je přímá cesta k toleranci, nadhledu a pochopení jinakosti, tolik potřebné v dnešním multikulturním světě.

Mám tři děti a s každým z nich jsem kromě běžných prázdninových evropských cest k přímořským krajinám i za poznáním postupně absolvoval také vzdálenější a exotičtější destinace na jiných světadílech. A to dle našeho společného výběru, našich tužeb, přání a snů.

V květnu 2016 jsme s Vojtou uskutečnili cestu do podivuhodné a tajemstvími opředené Země vycházejícího slunce – Japonska. V červnu 2017 jsem se synem Štěpánem navštívil zemi říše Inků – Peru a několik dní jsme také pobyli v amazonské džungli u řeky Madre de Dios.

Dcera Tereza se dočkala až letos – v březnu jsme spolu podnikli cestu do Mexika, kolébky mayské a aztécké civilizace, cestu na magický poloostrov na konci světa, kde se nebe stýká s mořem, horami i vyprahlými pouštěmi či džunglí. Vydejte se s námi na cestu, která pro vás může být inspirací k návštěvě této krásné i rozporuplné země a prostřednictvím fotografií, filmů a vyprávění vás provedeme téměř 5 000 km dlouhou trasou po nejvýznamnějších památkách starobylých civilizací i krásami přírodního bohatství, přičemž nemůžeme minout například město andělů – Pueblo, stát Veracruz a město Antigua de Mexico, kde k prastaré ceibě – stromu připoutal dobyvatel Hernán Cortéz své lodě před zahájením výpravy na hlavní město aztécké říše Tenochtitlán, náměstí města Santiago Tuxtla s největší kamennou hlavu olmécké kultury, Uxmal a Kouzelníkovu pyramidu, Chichén Itzá s krasovými útvary cenote, kde se konaly pověstné rituální obřady, Meridu, Palenque, Oaxacu a Monte Albán, velkolepé horské město, město mrtvých Mitlá, El Tule s nejstarším stromem světa. Závěr cesty nás čeká v Teotihuacánu, kde se lidé stávali „bohy“ s pyramidou boha Slunce a Měsíce a zažijeme také největší lidské mraveniště Mexico City i nejslavnější poutní místo Latinské Ameriky – Guadalupe. A musí dojít i na ochutnávku nápojů ze zázračné rostliny agáve aneb „tequila versus mezcal“.