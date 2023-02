_film Petra Kubíka / hrají J. Štáfek, J. Zadražil a další



Česko, 2023, 85‘

Pozdní odpoledne sychravého dne je předzvěstí neúplného zatmění měsíce a s tím spojených pokleslých úmyslů. Netradiční postavení Slunce a Luny dává vzniknout neobvyklému jevu, krvavému měsíci. Krvavý měsíc. Krev. Zatmění. Parafráze zatemněné mysli a eskalace tak banální situace, jakou dopravní nehoda může být. Je to již dlouhý měsíc, co okresem otřáslo zmizení ženy. Beze stop. Osiřelý manžel ztrácí bez své milované chuť do života, den za dnem se s alkoholem slévá v jeden. V ten samý čas jako opouští místní nálevnu a podnapilý nasedá do svého vozidla, se na druhé straně satelitního městečka Jonášov vstupuje do prázdné ulice mladík oblečen jako obyvatel vilové čtvrti, do které právě vstoupil. Blíží se ke staršímu, na ulici zaparkovanému, mercedesu, vytahuje planžetu, otevírá auto, startuje a odjíždí. Město Jonášov protíná okresní silnice, ale ani jeden z těchto dvou mužů se nehodlá pouštět do rizika jízdy v provozu. Oba míří k zapadlé asfaltové cestě, která vede skrze les mimo okres. Na této cestě, kterou ročně projede ne víc aut, než je znamení zvěrokruhu, se setkávají vozidla opilce a zloděje. Oba v závěsu nervózně projíždí silnicí, když jim průjezd zahradí z lesa vyjíždějící SUV, na což ani jedno vozidlo nedokáže reagovat. Ozve se rána. Rána. Krev. Zatmění. Trojice v sobě zaklíněných vozidel zcela zablokovala nevyužívanou komunikaci. Z aut se pomalu soukají tři muži, trochu zmatení, trochu zděšení. Ze zjevných příčin nikoho ani nenapadne k nehodě volat policii. (Bohemia MP)

Režie: Petr Kubík

Scénář: Jc Kovář

Kamera: Vojtěch Nedvěd

Hrají: Jakub Štáfek, Jan Zadražil, Ján Jackuliak, Tereza Švejdová, Albert Čuba, Vladimír Polák, Robin Ferro, Josef Carda, Anna Kadeřávková