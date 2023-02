Grand Prix

Komediální drama/Road movie Česko, Slovensko, 2022, 107 min, mládeži do 12 let nevhodný Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví příběh dvou bratranců Romana (Kryštof Hádek) a Emila (Robin Ferro), jejichž snem je dostat se na závody Formule 1. Roman vede ušmudlaný autobazar na okraji města, má tři děti a živelnou manželku (Anna Kameníková). Emil, horlivý milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru a o autech ví skoro všechno. Když jednoho dne Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na Velkou cenu Španělska v Barceloně, netuší ani jeden z nich, že jejich výlet za snem se brzy změní na divokou jízdu napříč Evropou.

Zvláště když se na ně nabalí Štětka (Štěpán Kozub), Romanův kamarád a místní magnet na problémy.