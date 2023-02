Pivovar Jačí král

Beseda s Maximem Nesázalem nejen o tom, jak v Tibetu vznikal nejvýše položený pivovar světa. Aneb další české prvenství v Zemi sněhu.

Maxim Nesázal, pochází z Česka, studoval prestižní Opengate a pak politologii a filozofii na University of Aberdeen ve Velké Británii. V roce 2013 odešel učit angličtinu do Číny, pak do Tibetu, do východotibetského regionu Kham, kde provozuje guesthouse Khampa Cafe. Tady zakotvil a žije se svou tibetskou rodinou. Akce probíhá v rámci 22. ročníku Festivalu ProTibet – www.protibet.cz/zapojte-se/festival.