Výstava fotografií: Mario Sikora - Women

V galerii Magistrátu města Třince divák uvidí na třicet krásný fotografií žen, ke zhlédnutí bude od středy 15. února 2023 na 3. patře Magistrátu města Třince, autorem je Mario Sikora. Vernisáž fotografií se bude konat v 15.30 hodin, výstava potrvá do konce května letošního roku.



Jak už napovídá název, propojuje téma „Žen“. Tvoří ji dva autorovy cykly: Dream a Nostalgia. První cyklus Dream je zaměřen na módní fotografii, kdežto druhý cyklus Nostalgia nás přenáší do 30. až 40. let minulého století, tzn. do období „První republiky“ s užitím moderních výrazových prvků. Fotografie vznikaly v tuzemsku a převážně zahraničí...