LIŠKY A VLCI - lesní big beat v Hudebním Bazaru

Kapela Lišky a Vlci vznikla na jaře roku 2019 po mnoha úspěšných jam sessionech, složení skupiny však ještě nebylo stabilní a definitivní. Po příchodu ostříleného kytaristy Honzy Smýkala se Lišky a Vlci dali do skládaní materiálu s kterým již mohla kapela vystoupit v lednu 2020 v Hranicích. Z těchto vět by se dalo předpokládat, že je soubor nováčkem, ne však členové, ti se pohybují na hudební scéně aktivně již 20 let. Kam tedy zařadit tvorbu kapely? Láska k rockové hudbě pozdních 60 a 70 let, ale i k alternativnímu přístupu k skládaní definuje hudební prostor a jak kdosi z fanoušků podotkl něco mezi "Neilem Youngem a Black Sabbath". Lišky a Vlci jsou les a les je všechno. Kapela Vás po tom svém klidně provede.

Působí v tomto složení: Jiří Poledňák (kytara, zpěv), Jan Smýkal (kytara), Jaromír Šenkeřík (bicí), Petr Škrobánek (basová kytara). Lišky a Vlci hrají temný lesní bigbeat!