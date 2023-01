Kino mezi knihami - Děti mlhy

Srdečně Vás zveme na promítání filmu ve spolupráci s festivalem filmů o lidských právech JEDEN ve středu 18.1. 2023 v 10.00 hodin. Filmem Vás provede třináctiletá Di, která pochází z etnika Hmongů žijících v severním Vietnamu. Vyrábějí přírodní indigo, mají svoji vlastní řeč i zvyky. Během oslav lunárního Nového roku v jejich kultuře ožívá starodávná tradice únosu nezletilých dívek za účelem sňatku, a to i přes to, že je manželství před dosažením dospělosti nezákonné. Di se nechce nechat vlákat do stejné pasti jako její starší sestra.

Podaří se jí prosadit vlastní volbu a pokračovat ve vzdělání? Těšíme se na Vaši návštěvu.