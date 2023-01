Ina Kitzberger // Sebastian Kitzberger - Vernisáž výstavy maleb a uměleckého skla

Na počátek naší sezony v Galerii MonAmi bychom vás chtěli pozvat na výstavu dvou velmi významných umělců z Rožnova pod Radhoštěm. Jsou jimi INA KITZBERGER a SEBASTIAN KITZBERGER, kteří odkopnou letošní výstavní kalendář expozicí maleb na plátně a uměleckého skla. Vernisáž, kterou uvede kurátorka Rosana de Montfort, se koná 26.1. v 17:00. Program hudebně doprovodí náš kytarový virtuoz, Jakub Jalůvka.

INA KITZBERGER

Architektka a malířka, se narodila na Slovensku. Vystudovala grafiku na Střední umělecké průmyslové škole v Košicích, akademický titul získala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde vystudovala obor rekonstrukce staveb u prof. Rastislava Janáka. Od roku 1990 žije v Rožnově pod Radhoštěm se svým mužem, sochařem Igorem Kitzbergerem. Společně zde založili galerii CREARS, kde působí jako galeristka a kurátorka. Zajišťuje tak celoroční program dvou výstavních prostor: vily CREARS a pavilonu Stage garden. Ve své volné tvorbě se věnuje především malbě a grafice. Tvorba je pro ni přirozeným pokračováním niterného života, autentickým vyjádřením

bytí, respektive bytím samotným. V obrazech odkrývá intuitivně tušené duchovní světy, formované a naplněné lidskou existencí. Každý symbol, každý znak je výpovědí o člověku, neboť ožívá a dochází k naplnění významem pouze skrze člověka. Figury a obličeje někdy zakryté maskou se z divokého víru barev vynořují nikoliv jako anonymní dav, ale jako jednotlivé bytosti s osobitým příběhem doprovázeným ozvěnou šamanských rituálů. Archetypy a symboly rozehrávají mnohavrstevnou obrazovou symfonii života – poznatelného i neznámého.

Krajina a architektura se v jejích obrazech objevuje jako nosič otisků lidské existence. Fragmenty budov odkrývají pohledy do dalších prostorových rovin, pootevřou dveře k tomu, co je uvnitř, ale co zůstane skryté. Prostory a průhledy zde dohromady vytvářejí pocitovou mapu světa, k jehož objevování jsme zváni bez přesného návodu, jak se v něm pohybovat. Obrazy, které jsou projevem vnitřní svobody, tak otevírají volné pole interpretací. Důležitou roli zde hraje také princip náhody uplatňovaný již v procesu tvorby.

Obrazy Ingrid Kitzbergerové jsou svébytným vyjádřením k mystériu života, k tajemné energii bytí. Jsou výpovědí o rovinách vědomí vykračujících mimo koncepty. Jejich kouzlo spočívá právě v té zcela záměrné neuchopitelnosti, díky níž jsou komplexní a opravdové.

SEBASTIAN KITZBERGER absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí. Po jejím dokončení pokračuje ve studiu skla na UMPRUM Praha v Atelieru Sklo pod vedením Ronyho Plesla. Sebastiánův rukopis je specifický – do jeho práce se promítají klasické dekorační techniky doplněné moderním tvaroslovím a barevností.

Nejvýraznějším prvkem práce tohoto výtvarníka je dokonale řemeslně zvládnuté dekorativní broušení. Neobvyklost jeho práce přispěla i k několika významným oceněním ať už k vítězství v Junior Glass Match Sanssouci 2011, nebo ocení Talent Card v rámci Designbloku 2014.

My jsme poctěni prezencí děl tak významných umělců a těšíme se na vernisáž 26.1.2023 v 17:00.