Tichý Holan v manéži

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Vernisáž výstavy se uskuteční 31. 1. v 17 hodin.

Malíř a grafik František Tichý (1896–1961) byl spíše solitérem, Karel Holan (1893–1953) jistou dobu patřil do Sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko. Byli rozdílní, ale spojovalo je společné téma cirkusu. U Holana to byla spíše marginální záležitost zahrnující jeho sociálně laděnou tvorbu 20. let 20. století. Dokladem toho je i cyklus dřevorytů, inspirovaný pobytem v Paříži, který v omezenější míře představujeme.

