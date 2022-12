HARD BALLS - hard rock'n'roll

Jsme kapela hrající čistě svou tvorbu až na pár vyjímek. AC/DC - Highway To Hell, ta většinou nechybí na žádném koncertě. Asi i díky AC/DC kapela existuje a píseň Highway To Hell byla první notovačka, co jsme společně bnkrali na zkušebně. Také občas zavzpomínáme na předešlou tvorbu Vítka a Jardy v Quattro Buggy, ale jinak jedeme vlastní tvobu, co to jen dá. Poctivý hard rock bez sraček a balad