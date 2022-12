Betlémy na hradě 2022

Na výstavě, trvající do 8. ledna 2023, můžete zhlédnout dřevěné a papírové betlémy převážně ze soukromých sbírek. Některé exponáty jsou však zapůjčeny z muzeí. Mimo zápůjčku z Přerova a Prostějova jde hlavně o betlémy z Moravskoslezského kraje.

Zajímavostí je betlém z Valašského muzea, který vzniknul v rámci řezbářského sympozia a každou figurku vytvořil jiný řezbář.

Převážná většina papírových betlémů je pak ze soukromé sbírky pana Stanislava Dostála z Přerova. Ten se může chlubit sbírkou o 700 exponátech, na hradě bude vystaven pouze jejich zlomek.

V hradní galerii se kromě kochání betlémy také dočtete informace o historii Vánoc a vzniku betlemařské tradice.

Po celou dobu výstavy bude v hradní galerii otevřen bar s punčem, horkou čokoládou a hrát budou vánoční koledy. K dispozici je i dětský koutek. Pro děti i dospělé je připraven malý kvíz - vyzkoušejte si svou pozornost.

Přijďte načerpat vánoční atmosféru k nám na hrad. Po dobu trvání výstavy je hrad otevřen denně od 9 do 18 hodin - výjimkou je Štědrý den (24. 12. otevřeno do 14:00) a Silvestr (31. 12. otevřeno do 14:00)