The Real McKenzies The Real Sickies, The Gangnails

Kanadská celtic punková legenda The Real McKenzies se po 7 letech vrací do Ostravy! Kombinace punkrocku a skotských dud v jejich podání je nezaměnitelná a koncerty stojí za to! Předskovat jim budou The Real Sickies z Kanady a The Gangnails z Prahy.

The Real McKenzies The Real McKenzies pocházejí z kanadského Vancouveru. Nosí kilty a hrají na skotské dudy, aby tak oslavili své dědictví. Vznikli v roce 1992 díky zpěvákovi Paulovi McKenziemu, který tvrdí, že nápad vznikl na party, když slyšel...