Dárek Jam 2022

Udělejte radost vánočním dárkem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. 23. 11. 2022 Music Klub BarBar, 19 hodin Nedivoč acoustic, Ptakustik acoustic, Empty Pipen moderuje: Zuzana Glacová 1. 12. 2022 Hudební Bazar, 19 hodin Ave!Band, Triguitosaur, Adobre moderuje: Tobi 8. 12. 2022 La Petite Conversation, 18:30 hodin Adán Sanchez&Vadim moderuje: David Girten 15. 12. 2022 Klub Zadní Vrátka, 19 hodin Downbelow acoustic, Lukáš Vlček, Acustrio Václava Fajfra, Hlubina moderuje: Jiří Krupica VSTUPNÉ: peníze do zapečetěné kasičky u vstupu nebo dárek Pro maminky s dětmi z Charitního domu sv. Zdislavy uvítáme hračky, hry do dětské herničky, vybavení na venkovní hřiště pro děti, kosmetiku a vše co potěší malé i velké na Vánoce. Na provoz jídelny pro rodiny v Jemenu zasaženém hladomorem můžete přispět v rámci veřejné sbírky přímo v klubech penězi do zapečetěné sbírkové pokladničky. Vaše dary budou využity pro: Pomůžu jak můžu z.s. Spolek Pomůžu jak můžu, z.s. je ostravská organizace, která vznikla v roce 2018 za účelem humanitární pomoci lidem uprostřed války v Jemenu prostřednictvím zřízení jídelny pro hladovějící ženy a děti. Z darů, které spolek obdrží, je financováno jedno teplé jídlo pro ty nejpotřebnější v jemenském hlavním městě Sanaa.

Jemen zažívá nejhorší humanitární krizi na světě od roku 1945, čelí válce, hladomoru i epidemiím. Chybí potraviny, pitná voda, nafta, léky i pozornost světa. Uprostřed této zkázy jsou lidé jako my a naši přátelé. projekt veřejné jídelny pomůže alespoň některým z nich mít zase naději. jeho cílem je shromažďovat peníze na transparentní účet, nakupovat potraviny přímo v Sanaa a zajišťovat pravidelné jídlo pro nejpotřebnější lidi v nouzi. Ostravský spolek Pomůžu jak můžu je založen na dobrovolné práci jeho členů. Charitní dům sv. Zdislavy Azylový dům sv. Zdislavy poskytuje dočasné zázemí maminkám s dětmi a těhotným ženám, které přišly o bydlení a potřebují podpořit, aby znovu získaly soběstačnost a šanci zapojit se zpět do běžného života.