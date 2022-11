Živa v Hudebním Bazaru

Srdečně vás zveme na koncert ostravské kapely Živa, pro kterou je charakteristycká její autorská tvorba s hlubokými, podmanivými texty. Jsou to písně o životě i smrti, o přírodě, o Zemi, o tom, co žijeme, nebo žít budeme. Je to nádech i výdech, pohlazení, ale i ponoření do svého nitra.

Jestliže se zaposloucháte, pak vás tyto dvě ženy a jeden muž pozvou na cestu objevnou i nevyspitatelnou. Může vás divoce roztančit, může vás dojmout, možná se stane obojí. Kdo ví? Přijďte to zažít na vlastní kůži.

Vstupné na podporu umělců a klubu bude jako obvykle do kloubouku.

Budeme se těšit