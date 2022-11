23 let Degradace

Ostravská punk´n´rollová DEGRADACE slaví další rok své existence tradičním podzimním koncertem v klubu Barrák. Kapela letos na jaře vydala po dlouhých šesti letech novou desku Last Soul. Jde o první album v současné sestavě (s Alecem na kytaru a Robem za bicími) a Degradace jím symbolicky zahájila další etapu své existence. https://www.youtube.com/watch?v=fL5dKjQlrJQ http://www.degradace.cz/ https://www.facebook.com/degradace Letos se jako speciální hosté představí RABIES - kapela inspirovaná devadesátkovou skate & punk scénou, která vznikla v roce 2009 a ve své muzice vstřebává vlivy partiček jako Rancid, NOFX, Descendents, Pennywise, Good Riddance nebo Bouncing Souls.

Za dobu, co fungují už stihli i turné po Japonsku, vystoupit na proslulém festivalu Punk Rock Holiday ve Slovinsku nebo si zahrát po boku Billy Talent, Anti-Flag, Dog Eat Dog a spousty dalších. https://www.youtube.com/watch?v=GyEPKJ1fkUw https://rabies.cz/ https://www.facebook.com/rabiespunkrock/ THE DESPERATE MIND - energický punk rock z Brna, ovlivněný především americkými punkovými kapelami nového milénia. Hrají od roku 2011, v roce 2014 natočili svoje první studiové EP "Symptoms of the Ignition" a rok na to pak debutové album "Amassed Sickness". V roce 2016 se The Desperate Mind vydali na první zahraniční koncerty do Rakouska a po vydání EP False Flag následovala tour po Evropě. V roce 2020 přišlo na svět druhé a zatím poslední studiové album "All Walls Will Fall". https://www.youtube.com/watch?v=d_geUjrO6As https://www.facebook.com/TheDesperateMind/ Ostravu čeká zaručeně skvělá punk rocková párty!