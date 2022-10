Hard Rock Tribute: "sedmdesátkové" srdce zabuší v Hudebním Bazaru! Kapela vznikla před 8 lety, kdy jsme s předním českým bubeníkem Martinem Vajglem zavzpomínali na zlatá rocková sedmdesátá léta a řekli si, že postavíme kapelu, která uspokojí náš hlad po zahrání si této muziky. Skupina tedy hraje více jak 8 let let pravidelně v klubu Chapeau Rouge v Praze a za tu dobu se sehrála natolik, že jsme si před 7 lety řekli,že je čas podívat se za humna klubu a Prahy a do této chvíle jsme s velkým úspěchem odehráli spoustu koncertů po městech celé České republiky i Slovenska. Repertoár je tvořen z poloviny písněmi Led Zeppelin a Deep Purple a z druhé poloviny písněmi kapel a zpěváků jako jsou např. Uriah Heep, Free, Janis Joplin, Cream, Carlos Santana, J.Hendrix, B.T.O., AC/DC, Queen,Van Halen atd.

