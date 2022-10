ProPolice - The Police & Sting cover band: vždy skvělý večer v Hudebním Bazaru!

Walking on the Moon, De do do Do..., Every breath you take, Message in a Bottle, Englishman in New York, Fields of Gold, Roxanne...je třeba pokračovat ve výčtu klenotů moderní populární hudby za kterými stojí The Police a Sting?

Ano je třeba pokračovat! Všechny ostatní drahokamy nám totiž výtečně naservírují hoši s ProPolice & Sting cover bandu a "způsobí" nám skvělý večer!