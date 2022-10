Grafologie aneb Co všechno se dozvíme z rukopisu

Srdečně zveme do knihovny ve Výškovicích na besedu se Zdeňkou Rusnokovou, která nám přiblíží, co vše se skrývá za pojmem grafologie. Nabídne celkový přehled o tom, jak seriózní grafolog pracuje s písmem, co včechno umí z písma vyčíst a kde všude to lze použít.