A4: Wagner a jeho jediná symfonie

Wagner – tvůrce velkých epických tříhodinových oper se zde ukáže v poněkud jiném světle – zazní jeho jediná dokončená symfonie – Symfonie C dur. Začátek koncertu bude patřit také Straussovi.

Richard Strauss

Potpourri, předehra k opeře Mlčenlivá žena op. 80 (TrV 265)

Richard Strauss

Duet-Concertino F dur pro klarinet a fagot TrV 293

Richard Wagner

Symfonie C dur WWV 29

Johannes Schittler – klarinet

Jan Hudeček – fagot

Janáčkova filharmonie Ostrava

Robert Jindra – dirigent

Richard Strauss si ve dvacátém století vytrpěl své, a to kvůli nacistickému režimu v Německu. Komickou operu Mlčenlivá žena, ze které uslyšíte předehru Potpourri, složil v roce 1935. Libreto napsal spisovatel židovského původu Stefan Zweig. Dostat operu na pódium nebylo jednoduché, protože ve 30. letech už v Německu vládli nacisté a o tom, co se bude hrát, rozhodovali Hitler s Goebbelsem. Drážďanská premiéra sklidila velký úspěch a byla třikrát reprízovaná, než ji zakázali. Richard Strauss se od režimu distancoval a pokoušel se pomáhat svým příbuzným, kteří byli i tak deportováni do koncentračních táborů.

Duet-Concertino, další kus, který orchestr zahraje, zkomponoval Strauss už po válce ve Švýcarsku, kde našel krátkodobé útočiště. Premiéru přenášelo rádio. Autor na koncert nepřišel, ale ve svém deníku si poznamenal, že poslouchal alespoň rozhlasové vysílání. Strauss koncert věnoval svému příteli Hugovi Burghauserovi a napsal mu: „Tančící princeznu vyděsí groteskní medvědovo laškování, který ji napodobuje. Nakonec si ji zvíře získá a tančí s ním, načež se promění v prince. Nakonec se tedy i vy proměníte v prince a budete žít šťastně až do smrti…“

Závěr večera bude patřit Wagnerově Symfonii C dur. Tvůrce velkých epických tříhodinových oper se zde ukáže v poněkud jiném světle – jediná jeho dokončená symfonie patří k jeho raným dílům.