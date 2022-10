C3: Neodolám!!!

Zaposloucháme se do skladeb naplněných city a emocemi. Co se nechat roztančit některým ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka, dojmout se při poslechu děl maestra Morriconeho či se rozohnit poslechem Rossiniho? Mnoho hudby totiž znamená mnoho emocí.

Markéta Matulová – průvodní slovo

Lenka Jaborská – režie a koncepce

Janáčkova filharmonie Ostrava

Alena Jelínková – dirigent

A co by ne! Dnes je dovoleno vše. Cílem koncertu je naprosto neodolat. Neodolatelná hudba, neodolatelný orchestr, neodolatelná dirigentka. Je libo tančit? Tancujte. Je libo zpívat? Zpívejte z plna hrdla! Smějte se či plačte. Vždyť hudba dokáže být tak neodolatelná! A co teprve hudebníci Janáčkovy filharmonie! Předsudky jsou překonány. Vždyť ta dirigentka je tak sympatický člověk. Toužíte ji obejmout? Udělejte to! Neodolejte a rozehrajte své emoce. Takový bude neodolatelný koncert!