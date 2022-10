E2: Mladí sólisté II.

Večer, který bude patřit francouzským a ruským mistrům, v podání začínajících umělců – ty doprovodí orchestr JFO pod vedením asistenta šéfdirigenta Maroše Potokára.

Ernest Chausson

Poème op. 25

Jean Françaix

Koncert pro klarinet a orchestr

Julius Conus

Koncert pro housle a orchestr e moll

François Borne

Fantazie „Carmen“ pro flétnu a orchestr

Matej Pčolinský – housle

Ondřej Janča – klarinet

Roman Červinka – housle

Alexandra Piskořová – flétna

Janáčkova filharmonie Ostrava

Maroš Potokár – dirigent

Koncert, na kterém orchestr zahraje pod vedením asistenta šéfdirigenta JFO Maroše Potokára, bude patřit francouzským a ruským mistrům. Na úvod zazní skladba Poème od Ernsta Chaussona, který komponoval v době pozdního romantismu. Poéme pro housle a orchestr složil během svého pobytu ve Florencii a jde o jedno z posledních autorových děl, jenž zemřel mladý při tragické nehodě na kole.

Skladatel a klavírista Jean Françaix studoval hudbu v Paříži a působil v Evropě i v USA. Patří k nejhranějším francouzským skladatelům druhé poloviny 20. století. Čtyřvětý Koncert pro klarinet a orchestr, který nese prvky novoromantismu, zkomponoval mezi roky 1967 až 1968.

Ruský houslista a skladatel Julius Conus se narodil v roce 1869 do hudební rodiny a hudbu studoval na Moskevské konzervatoři. Po bolševické revoluci emigroval do Francie. Do vlasti se vrátil v roce 1939, kde o tři roky později zemřel. Houslový koncert vznikl v roce 1898 a jedná se o nejznámější a patrně i nejzdařilejší skladatelovo dílo.

Jako poslední zazní skladba Fantazie „Carmen“ pro flétnu a orchestr od francouzského skladatele a flétnisty Françoise Borna. Dílo, které napsal v roce 1900, patří k jeho nejslavnějším a dodnes se drží na špici repertoáru flétnistů po celém západním světě.